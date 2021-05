Sergio Ramos, grand absent de la sélection espagnole à l’Euro, reconnaît «qu’il vaut mieux récupérer en ce moment»

Sergio Ramos est le grand absent de la sélection espagnole pour l’Euro, dévoilée lundi par le sélectionneur Luis Enrique. Sur les réseaux sociaux, le défenseur, recordman de sélections avec la ’Roja’, a confié que « cela fait mal de ne pas représenter son pays », mais qu’il valait mieux, pour lui, « se reposer, bien récupérer » après une saison perturbée par les blessures.

« Après quelques mois difficiles et une saison atypique, différente de tout ce que j’ai connu dans ma carrière, l’Euro arrive lui aussi », a écrit Ramos sur Instagram. « Je me suis battu et j’ai travaillé tous les jours, corps et âme, pour pouvoir atteindre les 100 pour-cent avec le Real Madrid et l’équipe nationale, mais les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait. »