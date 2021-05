Conflit israélo-palestinien: autopsie d’un désastre

C’est une catastrophe. En déclenchant un processus incontrôlable qui a enflammé l’espace israélo-palestinien, une petite cohorte d’intégristes et de fascistes juifs a tout simplement fait le jeu d’un parti intégriste totalitaire arabo-musulman : le Hamas.

Il y aura donc un Etat palestinien. La seule interrogation est celle-ci: dans combien de temps et après combien de morts, 5.000, 50.000 ou 200.000? - AFP.

Une fois de plus, les extrémistes d’un côté se sont fait les meilleurs agents des extrémistes de l’autre côté.

Catastrophe donc : car le parti islamiste, qui a délibérément et cyniquement choisi de sacrifier sa propre population à son radicalisme ethnico-confessionnel, apparaît aujourd’hui, aux yeux des Palestiniens et, au-delà, des populations de culture musulmane, quoique écrasé sur le terrain, comme le grand vainqueur de l’affrontement asymétrique qui a ensanglanté Gaza. Et l’Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, qui n’a pas, elle, levé le petit doigt, corrompue jusqu’à la moelle, est effectivement déconsidérée.

Est-on conscient des conséquences de ce désastre ?

Comme je viens de revisiter ma propre mémoire qu’on me permette d’évoquer un précédent.