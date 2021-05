Coronavirus – «La vie en pause, jour 438: la phobie»

Ce week-end, il s’est passé un truc incroyable.

C’est Sabine, la voisine, qui nous dit qu’elle a repris le train l’autre jour, première fois depuis longtemps, et qu’il était bondé, et que c’était une horreur parce que désormais... les gens la dégoûtent. « Déjà avant, qu’elle raconte, j’essayais de ne toucher à rien, de ne pas devoir appuyer moi-même sur le bouton de la porte, mais maintenant, c’est terrible : tout me dégoûte. Y a pas d’autres mots : tout me dégoûte. »

Ah ça, c’est un problème. Être dégoûté par le cassoulet en boîte, le vomi, les cheveux dans le lavabo, Seven de David Fincher ou le répugnant poisson-football échoué la semaine dernière à New Port Beach, en Californie, avec ses yeux vitreux et sa gueule béante remplie de petites dents tranchantes comme du verre, on comprend. Mais les gens ? L’humanité tout entière ?