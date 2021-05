Romelu Lukaku a mis tout l’Inter à ses pieds

Le titre de l’Inter a été historique. Parce qu’il est arrivé 11 ans après le précédent. Parce qu’il a interrompu aussi l’hégémonie de la Juventus, qui avait remporté tous les autres entre-temps, à l’exception de celui de 2011 apanage du Milan de « Max » Allegri. Avec Antonio Conte, l’artisan principal de celui-ci aura été Romelu Lukaku, meneur d’hommes et buteur. Altruiste aussi (9 « assists » contre 11 pour le leader de ce classement particulier, l’ex-Genkois, Malinovskiy) : à ses côtés, Lautaro Martínez aura quasiment doublé son rendement entre buts et passes décisives. Et puis généreux : le 21 décembre 2019, il avait laissé la transformation d’un pénalty à son jeune équipier Esposito, auteur pour l’occasion de son premier « pro ».