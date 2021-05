La chronique d’Emiliano Bonfigli: «Les hommes de l’ombre»

Chaque saison, nos Diables brillent dans les championnats étrangers. Et certains ont été décisifs dans les trophées remportés par leur club. Romelu Lukaku à l’Inter, KDB à Manchester City… Voilà assurément nos deux joueurs les plus impressionnants cette année.

Sur la troisième place de cet officieux podium, j’y placerais sans hésitation Yannick Carrasco. À côté de nos superstars de Diables, Carrasco ne fait pas autant les gros titres des journaux. Pourtant, le Colchonero est sans contestation possible l’un des grands artisans du titre de champion d’Espagne de l’Atletico Madrid. Avec 6 buts et 10 passes décisives cette saison en Liga, Carrasco s’est révélé déterminant de bout en bout de la compétition, et surtout dans le sprint final.