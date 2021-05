T-meeting Tilburg: Rani Rosius remporte le 200 mètres et termine quatrième sur 100 mètres

Rani Rosius s’est imposée sur le 200 mètres lors du T-meeting de Tilburg aux Pays-Bas lundi avec un chrono de 23.83. Sur 100 mètres, la Limbourgeoise a décroché la quatrième place en 11.70.

Dans des conditions climatiques difficiles, Rosius a signé le deuxième meilleur temps de sa carrière sur 200 mètres à 14 centièmes de son record personnel en 23.69. Sur 100 mètres, elle a signé un chrono de 11.70 après avoir réalisé le meilleur temps en série en 11.68.

« Je n’avais plus rien dans les jambes », a réagi Rosius. « Mon 200 mètres était très bon dans ces conditions. J’ose enfin continuer à courir. Dans le passé, j’avais toujours peur d’être en manque de jus dans la dernière partie de course sur 200 mètres, mais maintenant nous avons travaillé dur sur de plus longs tronçons et ça va mieux. »