Dents de lait pour une saison en dents de scie mais réussie pour Anderlecht

En ce week-end de Pentecôte, l’Esprit-Saint n’est pas descendu sur Vincent Kompany et ses apôtres, au Bosuil. À aucun moment, les Mauves n’ont trouvé la réponse tactique à leur infériorité numérique durant les trois quarts de la rencontre. En manque d’inspiration et incapables de se créer un nombre suffisant d’occasions franches, comme cela avait déjà été le cas face à Genk et contre Bruges – le 3-3 était flatté –, les Anderlechtois n’ont pu décrocher ce petit point qui leur aurait sérieusement facilité la gestion des prochains mois. Ils pourraient se plaindre de l’arbitrage à Anvers – Miazga était-il vraiment dernier homme et comment être certain que la tête de Lamkel Zé avait franchi la ligne sans goal-line technology ? –, mais ils devront prendre de la hauteur pour avancer.