Humeur

Elle était détenue depuis le coup d’État du 1er février. Mais ce lundi, Aung San Suu Kyi a comparu pour la première fois face à ses juges. Selon ses avocats, elle semble en bonne santé, mais très peu au courant de ce qui s’est passé depuis le putsch : mobilisation citoyenne, répression brutale qui a fait plus de 800 morts et au moins 4.000 prisonniers politiques, et des affrontements armés faisant craindre le déclenchement d’une guerre civile.