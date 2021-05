L’heure de gloire de Victor Campenaerts

Parmi les nuages qui ne cessent de déverser leur contenu sur les coureurs du Giro depuis plusieurs jours, il y a aussi et fort heureusement des images. Comme celles de la course étaient inexistantes, ou presque, lundi, il fallait regarder encore et encore celles de Victor Campenaerts tournées pendant l’étape et surtout après l’arrivée de celle-ci à Gorizia. Elles avaient quelque chose de surréaliste. À l’image du personnage qui ne correspond à aucun critère du cyclisme contemporain. Le coureur à contre-emploi par excellente, du look jusqu’à sa manière de courir, tel est l’Anversois, un athlète hors norme, desservi finalement par cette étiquette d’homme de chrono depuis le record de l’heure établi à Mexico.