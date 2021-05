Bourse de Bruxelles - Wall Street a rejoint les marchés européens à la hausse

Ceux-ci étaient toujours emmenés par Melexis (84,00) avec un gain de 2,63 pc. AB InBev (62,26) cédait de justesse 0,03 pc tandis que Ageas (52,96) et KBC (67,62) progressaient de 0,49 et 0,18 pc, Colruyt (50,60) et Elia (92,35) de 0,44 et 0,16 pc.

arGEN-X (220,70) et Solvay (110,50) restaient positives de 0,27 et 0,73 pc, Galapagos (59,95) et UCB (77,58) cédant par contre 0,27 et 0,79 pc. Proximus (17,14) gagnait 0,97 pc tandis queTelenet (32,60) perdait 0,91 pc, Orange Belgium (19,50) et Bpost (10,87) gagnant par ailleurs 0,72 et 1,12 pc.

Aperam (45,21) et Umicore (50,46) valaient 0,47 et 0,76 pc de plus que vendredi, WDP (30,82) et Aedifica (104,90) progressant de 0,92 et 0,87 pc, Cofinimmo (128,60) de 0,86 pc.