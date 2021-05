Max Verstappen a franchi un cap

On a souvent vu Max la Menace à l’œuvre par le passé. Voici Relax Max. Dimanche, le meilleur ennemi de Lewis Hamilton a décroché sa première victoire au pied du Rocher sans trop de pression. Si Charles Leclerc, en pole, avait pris le départ, la course aurait opté pour un autre scénario. Et si Mercedes ne s’était pas pris les pieds dans le tapis en réglages, stratégie et changement de roues, Verstappen aurait dû surveiller ses rétroviseurs bien plus souvent. Mais non. À croire qu’il était écrit qu’il triompherait d’une façon incontestable dans le Grand Prix où il a souvent connu des déboires par le passé.

Jusqu’ici, l’équilibriste était impétueux. À force de flirter avec les limites de la piste et de sa monoplace, il lui arrivait d’être impliqué dans un carambolage, d’arracher une roue. Pas ce dimanche. Au volant de sa canette de course, il s’est montré intraitable du premier au dernier mètre du Grand Prix le plus glamour de la saison.