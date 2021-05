Retour à l’entraînement pour le Standard: première séance le lundi 21 juin

Reconstruction. Jamais ce terme n’avait été autant utilisé, à Sclessin, qu’au cours de ces dernières semaines. « À un moment donné, il faut casser pour pouvoir reconstruire », a encore répété Mbaye Leye, samedi dans la foulée de la défaite concédée face à Ostende. « C’est le moment de poser de vrais choix, sans avoir peur de les faire, si le Standard veut retrouver son niveau… » Casser, c’est très clairement se séparer, ou d’essayer de se séparer, de joueurs qui n’ont pensé qu’à eux et à un transfert, et de ceux qui depuis la finale de Coupe de Belgique perdue contre Genk ont débranché la prise. C’est donc plus que jamais sur la mentalité que le club liégeois mettra l’accent lors des prochaines semaines de mercato, pour combler un manque de caractère qui s’est fait cruellement ressentir tout au long de la saison et s’est avéré terriblement préjudiciable.