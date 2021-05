Preud’homme – Standard, game over

Les chemins de Michel Preud’homme et du Standard se séparent. L’option inclue dans le contrat à mi-temps de celui qui avait ramené le titre à Sclessin en 2008 ne sera pas levée. C’était cousu de fil blanc.

Par Didier Schyns et Philippe Gerday

Il avait évidemment rêvé mieux comme sortie que ces « MPH : 600.000 euros l’année, la belle vie de retraité » ou « MPH, flop transfert » affichés samedi, avant le match de clôture du Standard perdu face à Ostende (1-3), aux grilles du stade de Sclessin par des supporters en rogne. Des messages corrosifs qui auront dû le toucher, lui l’enfant d’Ougrée, même si les autres membres de la direction liégeoise, accusés d’incompétence, en ont aussi pris pour leur grade à l’heure de boucler « une saison catastrophique », la deuxième la plus négative depuis 2000 avec un bilan de 44,1 % des points pris en championnat, phase classique et Playoffs 2 confondus. Seul l’exercice 2016-2017, commencé avec Yannick Ferrera, poursuivi avec Aleksandar Jankovic et conclu par l’intérim de José Jeunechamp, avait été pire, avec un bulletin global de 43,3 %.