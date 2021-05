Nafi Thiam, du vent dans les voiles olympiques

L’important, c’est la ré-pé-ti-tion ! Comme un mantra, Nafi Thiam a répété plusieurs fois cette évidence, ce lundi, à Tilburg, aux Pays-Bas, où elle était venue disputer sa première compétition en plein air de l’année. Une virée à quelques kilomètres de la frontière belge – « Je veux éviter de prendre l’avion ou de me retrouver dans des aéroports » –, entre pluie et vent, dans un meeting champêtre sans trop de chichis, où elle a couplé 100 m haies et longueur. Bilan : une deuxième place en 13.68 (+ 0,3 m/s) derrière Eline Berings (13.44) dans la première épreuve et une victoire avec un bond à 6,42 m dans la deuxième… avec quatre essais nuls ou avortés durant le concours à cause des rafales tournantes qui l’ont obligée à constamment s’adapter.

« C’est un peu dommage, parce que j’étais plus concentrée sur ma planche que sur ma technique de saut… Et sur 100 m haies, il y a eu un coup de vent dans la deuxième partie de course qui a fait que je suis arrivée trop près d’un obstacle. »