Lille et l’Atlético sacrés, la Juve en C1

Lille sacré champion de France

Une semaine après avoir utilisé leur joker contre Saint-Etienne (0-0), les Lillois n’ont pas laissé passer leur chance d’être couronnés champions de France pour la quatrième fois de l’histoire du club (après 1946, 1954 et 2011). Victorieux à Angers (1-2) grâce à des buts de l’ex-Gantois Jonathan David et de l’inévitable Burak Yilmaz, les hommes de Christophe Galtier – le grand artisan du sacre et que l’on dit proche de l’OGC Nice – ont bouclé leur saison avec 83 unités, soit une de plus que le PSG. Monaco, lui, finit sur la troisième marche du podium et envoie Lyon, quatrième, en Europa League.

Carrasco et l’Atlético sacrés