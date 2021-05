Le buteur de l’Union Saint-Gilloise a été récompensé, ce lundi soir, lors du gala du Footballeur Pro. Une récompense logique pour un attaquant qui aura pesé lourd tout au long de la saison et aura été un grand artisan du retour en D1A.

Champion de Division 1B et déjà élu meilleur joueur de la saison par les fans unionistes, Dante Vanzeir a décroché un nouveau titre ce lundi soir. Le buteur de l’Union Saint-Gilloise a en effet reçu le titre de Footballeur Pro de l’année en D1B lors du gala du même nom remis par… Sébastien Pocognoli, son équipier saint-gillois, fraîchement retraité. « C’est un beau cadeau et c’était déjà un honneur d’être nominé. L’emporter, cela me fait plaisir. »