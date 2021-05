Cadet (26 ans) d’une finale qui a vu éliminer les plus jeunes candidats, Vitaly Starikov, né en Sibérie et formé dans sa ville natale (Iekaterinbourg) et à Moscou (avec notamment Elisso Virsaladze) ainsi que dans la fameuse Accademia Internazionale d’Imola, a laissé l’impression d’être un pianiste volontaire.