90% des plus de 65 ans sont vaccinés: les chiffres commune par commune (infographie)

Chez les 65 ans et plus, le taux de vaccination est plutôt réjouissant : 90,1 % des Belges inclus dans cette catégorie d’âge ont déjà reçu une première dose de vaccin, d’après les statistiques publiées par Sciensano (arrêtées au 16 mai).

Derrière ce chiffre national, on observe toutefois de fortes disparités régionales. La Flandre affiche un taux de vaccination de plus de 95 % dans cette tranche d’âge, là où la Wallonie est à 83,2 % et Bruxelles à 75 %. Les données, désormais publiées commune par commune, permettent d’identifier les poches où il existe une certaine résistance au vaccin. Ces poches correspondent grosso modo aux communes où le revenu moyen par habitant est le plus faible.