Onuachu, Lang et Blessin au top

Une belle soirée pour Paul Onuachu et sa compagne. - Photo News

1. Onuachu, le buteur fou

Si Noa Lang a été le joueur le plus brillant de la saison, alors que le pied gauche magique de Raphael Holzhauser a fait des ravages, l’élection du troisième nommé, Paul Onuachu, était assez évidente, tant ses 33 buts (le meilleur total parmi l’élite depuis les 39 roses d’Erwin Vandenbergh en 1980 avec le Lierse) ont frappé les imaginations. Et on précisera que le dérapage de Noa Lang lors de la célébration du titre brugeois ne l’a pas handicapé, les votes (des joueurs) ayant été bouclés auparavant.