D1A: sans doute 3 relégués la saison prochaine

La saison 2020-2021 à peine terminé, la suivante s’annonce déjà puisque le calendrier en sera révélé dès le 8 juin ! Et le premier match aura lieu le vendredi 23 juillet. Soit 12 petits jours après la finale de l’Euro…

Reste à savoir quel sera l’exact format de ce championnat de D1A 2021-2022. On jouera toujours à 18 mais il devrait y avoir 3 descendants, pour retrouver une élite à 16 clubs dès l’exercice 2022-2023. C’est ce qui est prévu dans les textes actuels mais les « petits clubs » s’inquiètent et aimeraient gagner un an, pour jouer donc à 18 jusqu’en juin 2023. Ce qui n’enchante pas les « grands » mais un donnant-donnant est évoqué, avec une contrepartie permettant l’intégration de 7 ou 8 équipes de U23 en D1B.