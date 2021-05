Biélorussie: après les sanctions européennes, Joe Biden condamne le déroutement de l’avion

«Les Etats-Unis condamnent de la façon la plus ferme le déroutement de l’avion et l’arrestation» de Roman Protassevitch, a indiqué le président démocrate dans un communiqué.

Joe Biden a condamné lundi le déroutement «scandaleux» d’un avion de ligne européen vers Minsk pour arrêter un opposant au régime d’Alexandre Loukachenko, dont le président américain a réclamé la libération immédiate.

«Cet événement scandaleux et la vidéo que M. Protassevitch semble avoir faite sous la contrainte sont des attaques honteuses contre l’opposition politique et la liberté de la presse», a poursuivi Joe Biden, en apportant son soutien aux sanctions prises par l’Union européenne envers le Bélarus et en appelant à la libération du dissident.