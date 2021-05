Karim Benzema explique sa réconciliation avec Didier Deschamps: «En 3 minutes, tout était redevenu comme avant»

L’attaquant du Real Madrid Karim Benzema affirme sa « fierté » d’avoir été rappelé en Bleu pour l’Euro après cinq ans d’absence, dans un entretien au quotidien L’Equipe où il explique qu’en « trois minutes » de discussion avec Didier Deschamps, « tout était redevenu comme avant ».

« Je me suis toujours bien entendu avec lui et, au bout de trois minutes, tout était redevenu comme avant. Alors que ça faisait plus de cinq ans qu’on ne s’était pas croisés », relate-t-il dans cet entretien mis en ligne mardi soir, au sujet d’une entrevue avec son sélectionneur il y a quelques semaines, point de départ de son retour surprise en équipe de France, annoncé le 18 mai, après une mise à l’écart de cinq ans et sept mois.