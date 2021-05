60.000 Belges en difficulté financière en raison de la crise sanitaire

Bien plus de personnes se retrouvent en difficulté financière en raison de la crise sanitaire.

La crise du coronavirus a poussé beaucoup de Belges dans la précarité financière, en ce compris des personnes qui n’étaient pas encore en difficulté, écrivent mardi Het Nieuwsblad et Het Belang van Limburg.

Selon les chiffres recueillis auprès des CPAS par le Service public fédéral Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale, il apparaît que 347.248 personnes dépendaient d’une forme d’aide en décembre 2020. C’est 60.000 de plus qu’en janvier de la même année. L’augmentation était visible parmi les personnes vivant du salaire minimum (+5%), parmi les personnes demandant une aide financière (+51%) et parmi celles dépendant de l’aide alimentaire (+68%). Le nombre de personnes ayant recours à la médiation de dettes a progressé de 27%.