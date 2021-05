Recticel trouve l'offre de Greiner trop basse (2)

"Après une analyse approfondie du dossier, le Conseil d'administration de Recticel SA/NV estime que l'OPA non sollicitée de Greiner AG sur Recticel pour un montant de 13,50 euros par action ne tient pas compte de la position et des intérêts légitimes de toutes les parties prenantes, et sous-évalue considérablement la société", déclare Recticel.

La réunion de lundi entre Recticel et Greiner "n'a fait que confirmer cette opinion" a indiqué le groupe belge.

Recticel et le fabricant autrichien de plastiques Greiner collaborent depuis plusieurs décennies. En 1992, ils ont formé une joint-venture, Eurofoam, que Greiner a rachetée à 100% l'an dernier. Il y a une dizaine de jours, Greiner a lancé une OPA sur Recticel et confirmé un accord pour reprendre la participation de 27,03% de la Compagnie du Bois Sauvage, principal actionnaire de Recticel, à un prix de 13,50 euros par action.

Le fabricant belge de produits d'isolation et de mousses va, à présent, explorer des pistes alternatives, y compris l'option de la stratégie en "stand alone".