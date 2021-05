Au Reine Elisabeth ce mardi, Tomoki Sakata

Né le 26 décembre 1993, Tomoki Sakata est l’élève privé de Paul Badura-Skoda depuis l’âge de 16 ans. Après ses études à la Tokyo National Arts and Music University, il est admis en 2011 à la Piano Academy du Lac de Côme (masterclasses de Dimitri Bashkirov et Tamás Vásáry). Il étudie actuellement avec Arie Vardi à la Hochschule für Musik, Theater und Medien de Hanovre.

Sélectionné à 17 ans en finale du Concours F. Liszt aux Pays-Bas, il a notamment remporté le Vendôme Virtuoso Prize à Verbier ainsi que le Premier Prix et six prix spéciaux à la Franz Liszt Piano Competition à Budapest. En tant que soliste, il s’est produit aux quatre coins du monde. Il a notamment été l’invité du Verbier Festival, du Brussels Piano Festival et du Kremlin Music Festival. Il s’est aussi produit à l’Elbphilharmonie d’Hambourg.