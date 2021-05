Climat - La City finance deux fois plus d'émissions de CO2 que le Royaume-Uni n'en émet (ONG)

Les émissions de CO2 financées par les banques et gestionnaires d'actifs au Royaume-Uni représentent près du double de celles rejetées par le pays, affirme mardi une étude de WWF et Greenpeace qui appelle Londres à exiger plus d'efforts du secteur.