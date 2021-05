Le Département Arbitrage prend position sur l’exclusion de Miazga lors du match décisif d’Anderlecht à l’Antwerp (vidéo)

Le match de Playoffs 1 entre l’Antwerp et Anderlecht s’est peut-être joué sur une phase : à la 13e minute, M. Boucaut sifflait une faute de Miazga sur Lamkel Zé et excluait le défenseur des Mauves. Ce tournant a clairement orienté les débats, les visiteurs étant contraints d’évoluer en infériorité numérique pendant plus de 75 minutes. Et ils ont finalement craqué, ce qui envoie le Sporting dans les tours préliminaires de la nouvelle Conference League alors que le Great Old, victorieux 1-0 dans ce match décisif, disputera les barrages de l’Europa League.