Avion dérouté: plusieurs compagnies aériennes suspendent le survol de la Biélorussie

Plusieurs compagnies aériennes ont annoncé mardi modifier la trajectoire de ses vols pour éviter la Biélorussie suite au détournement d’un vol de Ryanair pour arrêter un dissident, dont Air France et Lufthansa.

« Nous modifions la trajectoire de nos vols vers l’Europe pour éviter le survol de l’espace aérien de la Biélorussie, et nous continuerons à suivre de près la situation », a indiqué ce mardi un porte-parole de la compagnie Singapore Airlines.

Air France avait annoncé un peu plus tôt suspendre le survol de la Biélorussie par ses appareils, et KLM et Finnair ont ensuite fait de même, conformément à une recommandation de l’UE qui a adopté lundi de nouvelles sanctions contre le régime d’Alexandre Loukachenko. Lufthansa, SAS ou encore AirBaltic avaient pris la même décision lundi.