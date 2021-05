Coronavirus - Allemagne: les patrons confiants malgré la pénurie de composants (IFO)

Basé sur un sondage réalisé auprès de 9.000 entreprises, l'indicateur, qui donne un avant-goût de l'activité, a progressé de 2,6 points sur un mois, à 99,2 points, pour atteindre son "plus haut niveau depuis mai 2019", bien avant la pandémie du Covid-19, selon un communiqué.

Ce score dépasse les attentes des analystes sondés par le fournisseur d'informations économiques Factset, qui tablaient sur 98,1 points.

L'indice d'avril a lui été abaissé de 0,2 point, à 96,6, par rapport à sa valeur initiale.

Les patrons "sont plus satisfaits de la situation actuelle de leurs activités. Ils sont également nettement plus optimistes pour les mois à venir. L'économie allemande s'accélère", a souligné le président de l'IFO, Clemens Fuest.

Les entrepreneurs disent cependant craindre des "hausses de prix".

En cause, les goulots d'étranglement persistants dans les chaînes d'approvisionnement de produits semi-finis, faisant qu'ils sont livrés avec beaucoup de retard et parfois à des prix beaucoup plus élevés.