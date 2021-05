Carte blanche: l’enquête sur la mort du juge Raphaël Yanyi Ovungu ne peut tomber aux oubliettes

Le 26 mai 2020 s’éteignait le juge Raphaël Yanyi Ovungu, premier juge président du célèbre procès dit de 100 jours, dont l’inculpé principal était Vital Kamerhe, alors directeur de cabinet et principal allié du président Félix Tshisekedi. Grâce à la médiatisation de ce procès, l’opinion publique avait alors découvert un juge dont la sérénité et la rigueur semblaient redorer le blason d’une justice longtemps vilipendée et décriée. Quelle n’a pas été la stupéfaction d’apprendre, dès l’entame du procès proprement dit, son décès inopiné dans des circonstances suspectes !

Alors que le procès en appel de prévenus est attendu le 31 mai prochain, l’enquête sur la mort du juge n’en est nulle part, malgré les honneurs que la République lui avait rendus. La famille du défunt, abandonnée à son sort, se plaint du non suivi de l’enquête aussi bien que de nombreuses promesses non tenues ; elle vit mal cette forme d’ingratitude envers quelqu’un qui est mort au service de la bonne cause, au service de la nation. Les nombreuses ONG de droits humains qui pullulent à Kinshasa et qui s’étaient unanimement indignées de ce décès suspect, ont elles aussi classé dans les oubliettes leur indignation de circonstance.

Désillusions et inquiétudes

Cette situation interpelle, et soulève de nombreuses questions et inquiétudes. Le juge Yanyi Ovungu semble avoir eu le tort de croire en la volonté du Président Tshisekedi d’instaurer un véritable Etat de droit en RDC, dont l’impartialité de la justice devrait être l’une des principales illustrations. L’inculpation et l’incarcération du tout-puissant collaborateur et allié du chef de l’Etat et d’un homme d’affaires rompu aux arcanes de la mafia congolaise, étaient perçues comme un message d’avertissement envoyé à tous ceux qui croyaient sans vergogne jouir d’une impunité illimitée en terre congolaise. Un signal positif à l’égard de tout l’appareil judiciaire aussi, dont l’effectivité du pouvoir semblait désormais s’imposer.

Mais quel message contraire envoie-t-on depuis à l’opinion et au corps judiciaire devant l’abandon des enquêtes et de poursuites sur un crime qui a frappé au cœur même de la magistrature ? Avec quel courage ou quelle témérité d’autres juges pourront-ils exercer leur métier de manière indépendante si leur vie est à ce point menacée et exposée ?

Dépasser l’effet d’annonce

D’une manière générale, le président Tshisekedi doit encore savoir se donner les moyens de sa politique, s’il veut que ses nombreuses promesses dépassent leur seul niveau d’annonce. Au plan politique, il a bien réussi à se défaire d’une alliance contre-nature qu’il avait avec le FCC de son prédécesseur, et qui bloquait le fonctionnement harmonieux de nombreuses institutions ; tout comme il a réussi aussi à replacer la RDC sur le plan international. Mais d’autres défis énormes demeurent quant à la réalisation de plusieurs autres réformes. Les problèmes de sécurité à l’Est, la consolidation de la démocratie et de l’appareil étatique, la relance économique, la reconstruction matérielle du pays, l’amélioration de conditions de vie sociale de la population, la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, etc.