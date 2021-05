15 millions d’euros pour Bruges, 3 si Anderlecht joue les poules de la Conference League: voici ce qu’empocheront les qualifiés européens belges

Les tickets européens ont été distribués : au terme de la dernière journée de championnat de Division 1, on sait qui jouera quoi. Mais également, ce que cela induit sur le plan financier…

En tant que champion, le FC Bruges est qualifié pour la phase de poules de la Ligue des champions (première journée les 14 et 15 septembre). Ainsi, le FCB obtient une prime de 15,64 millions d’euros, soit 390.000 euros de plus que la saison dernière, détaillent nos confrères du Het Laatste Nieuws.

Et ce n’est probablement pas tout car une victoire en C1 représente 2,8 millions d’euros (100.000 euros de plus par rapport à la saison dernière), un partage 930.000 euros (+30.000 euros), un huitième de finale 9,6 millions d’euros (+100.000 euros), un quart 10,6 millions d’euros (+100.000 euros), une demi-finale 12,5 millions (+500.000 euros) et la finale 15,5 millions d’euros (+500.000 euros).