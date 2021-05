Marc-Antoine Buysschaert: «L’immobilier doit se réinventer de plus en plus vite»

L’immobilier bouge pour l’instant (regroupement d’agences, nouvelles apps, intelligence artificielle…). Que pensez-vous de ces mutations ?

Il est vrai qu’il y a de nombreuses initiatives innovantes mais je reste convaincu que l’immobilier est avant tout un people business. Ce sont les personnes qui créent la valeur et qui font la différence.

Vous avez travaillé pendant plus de dix ans dans le département Capital Markets Office chez C&W, dont six ans à sa direction, et ceci après un passage chez ING Belgique. Votre profil est-il essentiellement financier ?