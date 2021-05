Coronavirus: la vaccination pourrait contribuer à la levée progressive du port du masque

Bas les masques ? Selon plusieurs sources, le port du masque en extérieur pourrait ne plus être obligatoire partout et tout le temps. A mesure que la vaccination progresse, les contraintes sanitaires vont s’assouplir.

L’usage du masque à l’extérieur est de plus en plus critiqué. - Photo News

Accessoire indispensable de la lutte contre le risque de transmissions au plus fort de l’épidémie, le masque va-t-il progressivement disparaître au fur et à mesure que la campagne de vaccination progresse ? Son usage à l’extérieur est en tout cas de plus en plus critiqué : une étude irlandaise a ainsi fait valoir que le risque de contamination en plein air était infime (0,1 %). Il se pourrait donc que des aménagements soient décidés prochainement. Reste à déterminer les circonstances, qui tombent un peu sous le sens : le masque ne devrait plus être obligatoire dans une rue déserte ou en forêt, mais pourrait continuer à être exigé par les autorités locales dans des lieux extérieurs où l’affluence est forte. Comme tranchait récemment le virologue Marc Van Ranst (KULeuven), « le port du masque dehors quand il n’y a pas beaucoup de monde, ça ne sert à rien ».