Coronavirus - Thalys emprunte 120 millions d'euros pour survivre à la crise (2)

Elle intervient dans un contexte difficile pour la société avec un chiffre d'affaires en diminution de 70% en 2020 (165,6 millions d'euros), un EBITDA négatif à -78,5 millions d'euros et un résultat net en 2020 de -137,7 millions d'euros. La crise du coronavirus, et en particulier la limitation des voyages, a en effet poussé la société de transport ferroviaire dans le rouge. En 2020, 2,5 millions de passagers ont été transportés via Thalys soit 70% de moins qu'en 2019.

Ce renflouement "permet de sécuriser l'avenir de Thalys dans un contexte de levée des restrictions de déplacement et de reprise progressive de l'activité", commente Bertrand Gosselin, CEO de Thalys. L'opérateur peut à présent "se concentrer sur sa relance commerciale et reprendre le chemin de la croissance", poursuit-il.

Thalys qui fête cette année son 25e anniversaire est détenu par la SNCF et la SNCB. La fusion annoncée avec la compagnie Eurostar a, quant à elle, été reportée.