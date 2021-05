Diables rouges: les 5 choses à savoir sur Thibaut Courtois (vidéo)

1. Le portier des Diables rouges a débuté par le volley. Il s’inscrit au foot, à Genk, à l’âge de 9 ans. Il évolue en tant que back gauche. Aimant plonger et ayant de bons réflexes, il évolue toutefois de temps en temps comme gardien. À ce poste, il se distingue dans des tournois de jeunes et reçoit plusieurs prix. Cela le pousse à poursuivre sur cette voie. « L’idée que j’avais un plus grand avenir comme gardien a grandi », avoue-t-il.

2. Il est surnommé la « pieuvre » en raison de sa taille (2m), sa silhouette et de son envergure.

3. Il a battu le record de caps chez les Diables en tant que gardien. Celui-ci était détenu par Jean-Marie Pfaff (64 caps).