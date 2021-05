Egan Bernal: «Le doublé Giro-Tour, j’y penserai plus tard»

Frais comme un gardon requinqué par une rivière de montagne, Egan Bernal chante sous la pluie du Giro depuis ses liminaires, où beaucoup se posaient des questions sur l’état de son dos. « Aujourd’hui, j’ai plus mal aux jambes qu’au dos », souriait-il au moment d’accorder un quart d’heure à la presse depuis le bus d’Ineos. À tel point que ces interrogations par rapport à des maux qu’il promène depuis plus d’un an permettaient de penser qu’il s’agissait d’une belle couverture pour masquer une forme étincelante.

Car jamais Egan Bernal n’a dominé une épreuve, même d’une semaine comme Paris-Nice par exemple, avec cette énergie, cette application et, surtout, ce cyclisme offensif qui n’appartient pas forcément à l’ADN de l’équipe Ineos, ex-Sky.