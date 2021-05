Opération impôts - Chômage temporaire: pourquoi un surplus d’impôt n’est pas à exclure?

Ce fut une mesure incontournable de la crise, dont ont bénéficié plus d’un million de personnes au plus fort de celle-ci. Certains touchent encore cette allocation actuellement. Une allocation qui est considérée par le fisc comme un revenu. Il faut donc la déclarer et elle est taxée. Pour ce qui est de la déclaration, les choses sont plutôt simples. Dans la majorité des cas, les montants reçus sont déjà préremplis dans la déclaration ou la proposition de déclaration simplifiée (PDS). Vous pouvez toutefois toujours les vérifier via la fiche 281.13 que vous allez recevoir. Pour la taxation, les choses se compliquent…

1