Baptême de l’art: la ville au grand air

Trois raisons de se lancer dans une activité culturelle avec les enfants. La pluie ? Quelle pluie ? A Bruxelles, on sort !

Le musée Van Buuren, c’est aussi (et presque surtout) des jardins. - Museumvanbuuren.be

Il paraît que Bruxelles est la ville la plus verte d’Europe avec ses 8.000 hectares d’espaces verts. C’est en partant de ce constat que les fondateurs de « Breathe with Brussels » ont décidé de proposer aux Bruxellois·es et toutes personnes de passage dans la capitale une série d’activités à ne réaliser... qu’en plein air.

Une vingtaine de membres composent actuellement le collectif, tous impactés par la crise sanitaire. Musées (Design Museum Brussels, Musée Van Buuren, Atomium...), parcs (Sortilège, Mini-Europe...) et compagnies théâtrales (Magic Land Théâtre, Contact...) s’associent ainsi à des acteurs du tourisme comme Pro Velo, Waterbus ou Arkadia pour offrir des tours combinés à travers toute la ville.