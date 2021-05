Cruella secoue juste comme il faut le politiquement correct à la Disney

Cruella, « née géniale, méchante et un peu folle », ne l’a pas toujours été ! Venue au monde avec une chevelure bicolore, tête de Turc de son école puis orpheline recueillie à Londres par Jasper et Horace, duo de voyous sympas, c’est finalement grâce à eux qu’elle rejoint la maison de mode de la Baronne, déterminante dans l’affirmation de son caractère. Et dans son attrait pour la peau de dalmatien…