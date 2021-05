«The killing of two lovers»: l’amour meurt deux fois

Mariés depuis de nombreuses années, Nikki (Sepideh Moafi) et David (Clayne Crawford) ont convenu de se séparer temporairement. Pour mieux renouer les fils de leur couple, espère le second, envers et contre tout. - DR

Quoi de plus bateau que raconter une histoire d’amour qui se passe ou finit mal ? C’est pourtant à cette gageure, ou presque, que s’est attaqué le réalisateur Robert Machoian. Le point de départ est simple : dans une petite bourgade de l’Utah, David et Nikki se sont séparés, le temps, qui sait, de trouver comment renouer les fils de leur couple. Elle est restée dans la maison familiale avec les enfants, lui s’est installé à quelques rues de là, chez son vieux père. Leur accord prévoit que chacun, pendant cette période, puisse voir qui il veut. Mais David supporte mal que son épouse fréquente Derek. Et celle-ci se rend compte que les enfants adorent leur père, y compris Jess, la grande sœur, l’adolescente qui incite son paternel à se battre pour eux. Quoi qu’il fasse, quoi qu’il dise, David sent que la situation lui échappe, parce qu’avec Nikki, ils ne sont manifestement plus sur la même longueur d’onde : alors que lui lutte, elle semble avoir déjà acté leur séparation.