Portes Ouvertes virtuelles de l’Université de Mons

Dans les tous prochains mois, vous devrez répondre à une question importante pour votre avenir personnel et professionnel : quelle voie emprunter après le secondaire ? Avec plus de 150 formations universitaires dispensées dans 7 Facultés (Architecture et Urbanisme, Médecine et Pharmacie, Polytechnique, Psychologie et Sciences de l’Education, Sciences, Traduction et Interprétation, Economie et Gestion) et 3 Ecoles (Sciences Humaines et Sociales, Droit, Formation à l’Enseignement), l’Université de Mons (UMONS) propose des études susceptibles de répondre à vos attentes.

A l’UMONS, l’encadrement à dimension humaine se vit au quotidien, et tout est mis en œuvre pour que la transition entre le secondaire et l’université s’effectue autant que faire se peut sans heurt. Dès l’entrée en 1er bloc de Bachelier, un large éventail de mesures d’aides à la réussite vous est proposé : remédiation, tutorat, monitorat, entretiens d’orientation ou de réorientation…