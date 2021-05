La Commission va sérieusement réduire la superficie de bureaux à Bruxelles

La Commission européenne a l’ambition de réduire la superficie de bureaux qu’elle occupe à Bruxelles, mais n’envisage pas de quitter la capitale belge, a affirmé mardi le commissaire européen au Budget et à l’Administration, Johannes Hahn.

Celui-ci s’est entretenu avec le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, le secrétaire d’Etat bruxellois à l’urbanisme Pascal Smet et le commissaire du gouvernement bruxellois à l’Europe Alain Hutchinson, au sujet de la politique immobilière future de l’institution européenne. Celle-ci compte maintenir le télétravail dans une proportion limitée, à l’issue de la crise sanitaire, et envisage de quitter un certain nombre d’immeubles satellites au cours des prochaines années.