Bruxelles: ces familles condamnées aux logements insalubres

On ne voit pas si tu es pieds nus ou si tu as des chaussures, parce que c’est sous l’eau… C’est comme un lac. » Pendant huit mois, la chambre de Moussa* a servi de déversoir à une fuite, snobée par le propriétaire d’un immeuble du centre-ville bruxellois, dans lequel s’entassaient des locataires précarisés et des squatters. « Même chez nous, en Afrique, on ne vit pas dans de telles conditions », raconte le jeune Congolais. « Si quelqu’un dans mon pays voit comment on vit, dans ce bâtiment, il va me dire “Mais pourquoi tu es parti ?” Chez moi, on dit qu’on vient chercher la vie quand on part en Europe… »