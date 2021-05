«Icons»: la grâce retrouvée des icônes à la Fondation Boghossian

Au départ, quelques représentations de la Vierge Marie vénérée par les chrétiens depuis des siècles. A l’arrivée, un mot qui, de la tradition religieuse, est passé dans le langage populaire. On parle aujourd’hui d’icônes de la mode, du cinéma, de la chanson… Toute personnalité un tant soit peu emblématique de son secteur est qualifiée d’icône pour démontrer son importance. Et en informatique, on utilise ce même mot, icône, pour désigner n’importe quel petit signe apparaissant sur votre écran et représentant l’un ou l’autre programme.