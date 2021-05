The Black Keys a une façon unique de revisiter le blues: l’écoute intégrale

Dan Auerbach, dans son studio de Nashville, Tennessee, a beaucoup de travail, accumulant les productions – sur son label ou non – plus vite que son ombre. Mais il tenait à fêter dignement les vingt ans de ses Black Keys qu’il forme avec le batteur Patrick Carney. Ce qui donne cet album très blues de reprises de John Lee Hooker, Ranie Burnette, David Kimbrough Jr., Robert Lee Burnside, etc. Avec, plus que jamais, une sonorité rugueuse bien vintage du Sud et une façon unique de revisiter ces morceaux.

Label Warner Music.

Le site du groupe.