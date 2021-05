Avec le Brussels Jazz Week-End, les artistes sont au balcon

19 groupes de jazz pour 19 communes de Bruxelles : ces samedi 29 et dimanche 30 mai, on pourra les applaudir les uns après les autres, en présentiel.

Véronica Campos et son Quetzal Quatro. Tous les musiciens bruxellois sont appelés à jouer sur leur balcon le samedi 29 à 21 heures. - D.R.

Ç a va faire du bien de jouer devant un public. Nous, musiciens, on a besoin d’être devant des gens. La frénésie du concert, ça me manque. » Veronica Campos, percussionniste chilienne de Bruxelles, exprime là ce que tout artiste ressent. La musique, ça n’existe pas vraiment sans le public pour les musiciens, ni sans concert pour les fans. Soyez heureux. Ces samedi 29 et dimanche 30, le Brussels Jazz Week-End vous permet de renouer avec cette cérémonie enthousiasmante du concert. Bien sûr, vous ne serez pas agglutinés dans une salle, comme pour les précédentes éditions, mais au moins vous aurez des prestations live. Sur une scène un peu différente certes, puisqu’il s’agira de balcons. Mais vous pourrez applaudir les musiciens en direct.