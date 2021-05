Avion dérouté par le Bélarus - Contourner le Bélarus n'entraîne que peu de conséquences pour Brussels Airlines

La recommandation émise par l'Union européenne de ne plus survoler le Bélarus a peu de conséquences sur le trafic de Brussels Airlines. La compagnie belge ne survole pas ce pays actuellement. Deux connexions seront relancées en juin vers Saint-Pétersbourg et Moscou en Russie et seule la seconde nécessitera de s'adapter quelque peu, a fait savoir une porte-parole de Brussels Airlines mardi.