Bureau, mon beau bureau, quel sera le plus attirant?

L’avenir du bureau est encore imprécis. Les entreprises réfléchissent à modifier les espaces et les manières de travailler, mais peu de décisions sont prises.

Sujet sensible s’il en est, l’avenir du bureau à Bruxelles et ailleurs n’en est pas moins un thème incontournable. Le covid a porté aux nues le télétravail et même s’il est encore trop tôt pour savoir quelle forme il prendra après la pandémie, il aura une influence sur les espaces de bureaux disponibles. Si l’employé travaille de chez lui, pourquoi lui réserver encore un bureau ?

Le premier grand acteur à avoir annoncé un changement radical est Proximus. L’opérateur de téléphonie va se séparer de l’une de ses deux tours du quartier Nord : 50.000 m2 d’espaces vides vont se retrouver sur le marché. Gros consommateur de bureaux, la Commission européenne envisage elle aussi des réductions d’espaces. On parle ici d’une compression de 800.000 à 900.000 m2 étalée sur dix ans.