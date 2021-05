Ils ont marqué l’histoire de leur club: entre Eden Hazard et Chelsea, sept ans de bonheur

Si vous demandez un jour à Eden Hazard si « Roberto » fut un entraîneur important dans sa carrière de joueur, n’oubliez pas de préciser votre question. Roberto Martinez lui a évidemment permis de grandir sur la scène internationale ces cinq dernières années, mais celui qui est à la base d’une idylle décisive dans le parcours du Brainois, c’est bien Roberto Di Matteo. L’Espagnol ne fut pas simplement le témoin des débuts d’Eden Hazard sous le maillot de Chelsea à l’été 2012, il fut également celui qui harcela sa direction pour empêcher City et United d’acquérir le meilleur joueur de la Ligue 1, et qui, sans le savoir, changea ainsi le cours de l’Histoire. La somme de quarante millions d’euros ne représentait finalement qu’un tiers du yacht Eclispe mouillé par le président Roman Abramovich trois ans plus tôt, de quoi inciter l’oligarque russe à tenter un pari qu’il ne regrette certainement pas aujourd’hui.