Accord interprofessionnel 2021-2022: pas d’accord sur la prime corona

Les partenaires sociaux, réunis au sein du groupe des dix, ont répondu à l’exécutif par deux courriers, indiquant qu’ils ne pourraient pas s’entendre sur les volets « norme salariale » et « prime corona ».

Les partenaires sociaux (patronat et syndicats) ont indiqué au gouvernement fédéral qu’ils ne pourraient pas s’entendre, non seulement sur la norme salariale fixée à 0,4 % par le Conseil Central de l’Économie (CCE), mais aussi sur la prime corona, a indiqué mardi le ministre de l’Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) en commission Affaires sociales de la Chambre.

Des négociations sont par contre en cours sur quatre autres thèmes : la revalorisation du salaire minimum, l’harmonisation du régime ouvrier et employé en matière de pension complémentaire, un assouplissement temporaire du régime des heures supplémentaires en 2021-2022 et les fins de carrière. « Les partenaires sociaux ont promis des progrès avant le 4 juin », a annoncé le ministre. « Il existe une volonté d’aboutir à bref délai et dans la discrétion. C’est une preuve qu’il y a de la bonne volonté. »